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Di Gregorio via dalla Juve, lo prende un altro club di Serie A: i dettagli

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Il portiere milanese non rientra più nei piani di Spalletti e il suo addio appare ogni giorno più probabile. 

L’avventura di Michele Di Gregorio alla Juve è ormai giunta al capolinea. L’estremo difensore milanese, finito nuovamente sotto i riflettori per alcuni errori commessi in queste prime gare amichevoli, è fuori dal progetto tecnico-tattico di Spalletti e ormai appare imminente un suo addio.

Di Gregorio lascia la Juventus
Di Gregorio (Ansa) – Calciomercato.it

Nei giorni scorsi si era parlato dell’interesse di Torino e Valencia, ma adesso occhio a una folle idea: secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport’, il Monza starebbe infatti seriamente pensando di riprendere Di Gregorio dopo l’avventura insieme dal 2020 al 2024.

Una cosa, in ogni caso, appare certa: il matrimonio tra Di Gregorio e la Juve è ormai finito e resta da capire solo quale sarà il prossimo club dell’estremo difensore classe ’97.

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