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Monza, colpo in difesa per Juric e nuovi contatti con l’Inter | CM

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La dirigenza brianzola ha chiuso l’acquisto di un nuovo difensore dalla Turchia. A centrocampo piace un giovane dei campioni d’Italia 

Parte col piede giusto la stagione del Monza, che all’esordio in Coppa Italia ha liquidato con un secco 3-0 l’Avellino dell’ex Nesta.

Monza, nuovo rinforzo per Juric
Ivan Juric, allenatore del Monza (Ansa) – Calciomercato.it

In evidenza il nuovo acquisto Varela e ottima partenza in panchina per Juric, che nel post gara ha chiesto però altri rinforzi per completare la rosa dei brianzoli. La dirigenza si sta muovendo alacremente sul mercato per accontentare il tecnico e nelle ultime ore ha chiuso un nuovo colpo nel reparto difensivo.

Il Monza chiude per Uduokhai e punta Massolin dall’Inter

Confermate le indiscrezioni dalla Turchia sull’ingaggio di Felix Udoukhai, centrale tedesco proveniente dal Besiktas. 

Monza, preso Uduokhai
Felix Uduokhai al Monza (Ansa) – Calciomercato.it

Accordo chiuso tra le due società, con il giocatore che arriverà a titolo definivo al Monza per circa 2 milioni di euro come appreso da Calciomercato.it. Probabilmente Udoukhai (che non rientrava nei piani di Italiano a Istanbul) sbarcherà all’inizio della prossima settimana in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto con il club biancorosso. 

Intanto sempre in entrata occhio all’interesse del Monza per Yanis Massolin, specialmente dopo l’infortunio di capitan Pessina. Previsti nuovi contatti con l’Inter per il prestito del centrocampista francese ex Modena. 

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