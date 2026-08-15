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Lucca finisce nel mirino del Torino, si avvicina l’addio al Napoli

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Lorenzo Lucca è finito nel mirino del Torino, pronto a rinforzare il proprio attacco con l’arrivo del centravanti classe 2000.

Lorenzo Lucca
Lorenzo Lucca (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Tornato al Napoli dopo il prestito al Nottingham Forest, Lorenzo Lucca si è messo a disposizione di Massimiliano Allegri e sta cercando di capire se ci potrà essere spazio per lui durante la stagione o meno.

Il Napoli sogna l’arrivo di Gabriel Jesus e, per arrivare al brasiliano avrà bisogno di alcune cessioni. Tra queste potrebbe esserci quella di Lucca con la punta che piace molto al Torino, pronto a dargli spazio nella stagione che sta per cominciare.

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