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La Juve ora può liberare Cambiaso, c’è il nome del sostituto

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Ore decisione per il futuro del laterale della Nazionale italiana: i bianconeri potrebbero cederlo in caso di offerta importante. 

In casa Juventus continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Andrea Cambiaso che è, senza ombra di dubbio, tra i calciatori più corteggiati di questa sessione estiva di calciomercato. Il laterale della Nazionale italiana, che è seguito soprattutto dall’Inter, potrebbe svuotare l’armadietto nei prossimi giorni ma proviamo a fare ulteriore chiarezza.

Matteo Ruggeri
Ruggeri (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’Inter continua a monitorare da vicino la situazione di Cambiaso e adesso – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – da Torino arriverebbero i primi segnali di apertura in merito ad uno scambio con il centrocampista Davide Frattesi.

In caso di addio di Cambiaso, la dirigenza di corso Galileo Ferraris darebbe l’assalto a Matteo Ruggeri, laterale classe 2002 di proprietà dell’Atletico Madrid. Juve, dunque, molto attiva sia in entrata che in uscita: attenzione alle prossime ore che potrebbero essere decisive per altre novità.

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