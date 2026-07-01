Koopmeiners-Roma, spunta un retroscena pazzesco: cos’è successo

Il centrocampista olandese della Juventus protagonista proprio in queste ultimissime ore, ecco la ricostruzione.

Niente da fare. Non sarà Mile Svilar il nuovo portiere della Juventus: la Roma ha rifiutato l’ultima proposta da oltre 40 milioni di euro (bonus compresi) e deciso di trattenere l’estremo difensore belga naturalizzato serbo classe ’99. Ma ora spunta un clamoroso retroscena nei dialoghi avvenuti tra la compagine bianconera e quella giallorossa.

A rivelarlo è oggi il ‘Corriere della Sera’, secondo cui la dirigenza della Juve avrebbe provato a inserire nella trattativa anche il cartellino di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese pupillo di Gian Piero Gasperini sin dai tempi dell’Atalanta.

La Roma, però, ha rispedito al mittente la proposta e ribadito che non ha alcuna intenzione di privarsi di quello che è stato tra i migliori portieri della scorsa stagione in Serie A: la Juve, dal canto suo, sarà costretta a virare su altri profili per rinforzare la propria porta.