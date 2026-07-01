L’Inter non è più un ostacolo: il ritorno alla Juve è sempre più vicino | CM

La Juventus spinge per chiudere la trattativa di mercato: gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa

È sempre più calda la pista per il ritorno di Tarik Muharemovic alla Juventus. La conferma è arrivata anche dal nuovo Ceo bianconero Carnevali e peraltro ex Dg del Sassuolo.

Il neo dirigente della ‘Vecchia Signora’ conosce quindi benissimo il prezzo e le modalità d’uscita del difensore, protagonista con la Bosnia al Mondiale in America. Il Sassuolo valuta il suo gioiello intorno ai 35 milioni di euro, facendo leva anche sull’interesse manifestato dalla Premier League sul giocatore.

La Juve punta ad abbassare le richieste degli emiliani e sfruttare ovviamente il 50% della rivendita, inserita nel precedente accordo del trasferimento in neroverde del classe 2003.

La Juventus spinge per Muharemovic: Inter fuori dai giochi

Carnevali vorrebbe chiudere l’operazione senza oltrepassare i 30 milioni di euro e quindi versare nelle casse del Sassuolo una cifra intorno ai 15 milioni.

Il bosniaco, oltre a conoscere bene l’ambiente bianconero per aver militato nella Primavera e nella formazione Next Gen, è un profilo apprezzato anche da Luciano Spalletti per rinforzare il pacchetto arretrato. Presto potrebbero esserci novità, anche perché la Juventus non vuole rischiare inserimenti specialmente dall’estero. Dalla corsa si è tirata invece fuori l’Inter, che ha seguito il giocatore fino a qualche settimana fa prima di abbandonare la pista come raccolto da Calciomercato.it.

Muharemovic nelle idee nerazzurre sarebbe stato infatti il sostituto di Bastoni, in caso di partenza verso il Barcellona (trattativa mai decollata) del nazionale italiano. I campioni d’Italia – a meno di offerte clamorose e nonostante i nuovi rumors sul Real Madrid – non vogliono comunque privarsi del loro alfiere difensivo. Un ostacolo in meno per la Juve…