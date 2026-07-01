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Primo giorno di Juric a Monzello: c’è anche il nuovo Ds del Monza | CM

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L’allenatore croato, ufficializzato lunedì scorso, ha visitato il centro sportivo della squadra brianzola in vista del ritiro precampionato

Il Monza riparte da Ivan Juric in panchina, dopo l’ufficialità arrivata a inizio settimana da parte della società brianzola.

Monza, Juric visita Monzello
Ivan Juric a Monzello (Foto AC Monza) – Calciomercato.it

L’allenatore croato prende il posto di Bianco, protagonista della promozione in Serie A e che ha lasciato la guida dei biancorossi dopo i dissidi con la dirigenza. Juric ha firmato un contratto biennale fino al giugno 2028, con un ingaggio vicino ai 2 milioni netti a stagione.

Il 50enne tecnico proverà a rilanciarsi dopo le ultime annate deludenti e l’esonero dello scorso novembre all’Atalanta.

Monza, Obiang sarà il nuovo Direttore sportivo: cosa manca per l’ufficialità

Intanto oggi Juric ha iniziato ufficialmente la sua avventura al Monza, visitando per la prima volta il centro sportivo di Monzello in attesa del ritiro precampionato che inizierà lunedì prossimo.

Monza, Obiang e Juric a Monzello
Juric con il Ds in pectore Obiang a Monzello (Foto AC Monza) – Calciomercato.it

Il nuovo allenatore è stato accolto dalla dirigenza, presente con il Dt Vallone e il Direttore sportivo in pectore Obiang. L’ormai ex centrocampista ha deciso di lasciare il calcio giocato e iniziare la carriera come dirigente al Monza come appreso da Calciomercato.it.

Obiang deve completare il corso da Ds e successivamente sarà ufficializzato dal club brianzolo: prenderà il posto di Burdisso nell’area mercato.

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