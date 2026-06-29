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UFFICIALE | Il Monza riparte da Juric: i dettagli sul contratto

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La società brianzola ha ufficializzato l’arrivo in panchina dell’allenatore croato in vista del prossimo campionato di Serie A

Adesso c’è anche l’ufficialità: Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza. L’allenatore croato dal primo luglio prenderà il posto di Bianco in panchina come ufficializzato dal club brianzolo.

Monza, ufficiale Juric
Ivan Juric nuovo allenatore del Monza (Ansa) – Calciomercato.it

Juric ha firmato un contratto biennale fino al giugno 2028 (senza opzioni) con il Monza e guiderà i biancorossi nel prossimo campionato di Serie A. Il Ceo Baldissoni si affida così all’ex tecnico dell’Atalanta dopo la promozione e il burrascoso divorzio con Bianco, accasatosi al Pisa.

Panchina Monza, ecco Juric per il dopo Bianco

Juric riparte così dal Monza dopo le ultime esperienze negative tra Italia e Premier League, con il 50enne mister di Spalato esonerato lo scorso novembre dall’Atalanta.

Nei giorni scorsi la risoluzione del contratto con la società orobica, prima della firma con i brianzoli e dell’ufficialità arrivata questa mattina. Juric aveva trovato già nelle scorse settimane l’intesa con il Monza per un accordo biennale e un ingaggio vicino ai 2 milioni netti tra parte fissa e bonus. 

Ivan Juric
Juric, 50 anni (Ansa) – Calciomercato.it

Adesso i biancorossi aspettano la risposta di Obiang per il ruolo di braccio destro del Dt Vallone, ma dopo l’ufficialità del nuovo tecnico è prevista un’accelerata sul mercato per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie A.

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