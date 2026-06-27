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Juric rescinde con l’Atalanta: adesso la firma col Monza | CM

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L’allenatore croato sarà il sostituto di Bianco sulla panchina del club brianzolo in vista della prossima stagione

Ci siamo per l’arrivo di Ivan Juric sulla panchina del Monza. L’allenatore croato ha risolto l’accordo in essere fino al 2027 con l’Atalanta e presto firmerà il contratto con la società brianzola.

Juric firma col Monza
Ivan Juric riparte dal Monza (Ansa) – Calciomercato.it

Il club orobico ha ufficializzato in mattinata la rescissione consensuale con Juric, pronto così a iniziare la nuova avventura alla guida del Monza. Il 55enne allenatore – come appreso da Calciomercato.it – firmerà nelle prossime ore fino al giugno 2028, con possibile opzione per un altro anno con la squadra neopromossa in Serie A.

Panchina Monza, firma e ufficialità in arrivo per Juric

Il Monza si affiderà così a Juric dopo le frizioni con Bianco e il divorzio da quest’ultimo, ufficializzato nei giorni scorsi dal Pisa.

Ivan Juric
Ivan Juric, 50 anni (Ansa) – Calciomercato.it

Juric riparte da Monza dopo la parentesi negativa con l’Atalanta e l’esonero a stagione in corso dello scorso novembre, rimpiazzato a Bergamo da Palladino. Sarà quindi Juric il dopo Bianco al timone dei brianzoli, con le parti che avevano trovato l’intesa già la scorsa settimana e aspettavano la risoluzione del tecnico con l’Atalanta.

L’allenatore croato firmerà così un biennale con il Monza e andrà a percepire tra parte fissa e bonus un ingaggio di poco inferiore ai 2 milioni netti a stagione. 

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