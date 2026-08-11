Napoli, tutto fatto per la cessione di Lukaku: le cifre

L’attaccante belga dice addio alla compagine partenopea, ecco dove giocherà nella prossima stagione.

Il Napoli e Romelu Lukaku si apprestano a separarsi definitivamente. L’attaccane belga, che non si era presentato al ritiro di Castel di Sangro, saluta dunque il club azzurro ed è pronto a volare in Turchia, ma facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Lukaku, dunque, ripartirà dal Fenerbahçe che ha battuto al fotofinish la concorrenza di Atlanta United e Besiktas. Il Napoli e la compagine turca avrebbero raggiunti l’intesa definitiva sulla base di 7 milioni di euro (bonus compresi) e Lukaku si sarebbe addirittura già sottoposto alle visite mediche di rito con il suo nuovo club.

Napoli, dunque, particolarmente attivo sul mercato sia per quel che riguarda i movimenti in entrata sia per quanto concerne le operazioni in uscita.