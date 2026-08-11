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Di Gregorio lascia la Serie A: scambio con la Juventus

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Il portiere ex Monza è destinato a lasciare la Juve: nuova idea e possibile scambio sul mercato

Nell’ultimo test in Australia contro il Palermo ci sarà Perin tra i pali della Juventus, con Di Gregorio che si accomoderà in panchina dopo la prova da dimenticare contro l’Inter.

Juventus, scambio Hojbjerg-Di Gregorio
Di Gregorio in uscita dalla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Normale turnover prestagionale ha sottolineato Luciano Spalletti, con l’ex Monza che evidentemente resta in uscita e con le valigie pronte in casa bianconera. Di Gregorio è destinare a lasciare la Continassa e la Juve sta accelerando per la sua sostituzione tra i pali: al vaglio ci sono doversi nomi e questa settimana può essere decisiva.

Calciomercato Juve, scambio Di Gregorio-Hojbjerg col Marsiglia

Intanto su Di Gregorio di recente ha mostrato interesse della Francia il Marsiglia, a caccia di un portiere visto l’imminente divorzio con Rulli.

Hojbjerg esulta col Marsiglia
Hojbjerg, centrocampista del Marsiglia (Ansa) – Calciomercato.it

Il portiere bianconero è nella lista dei francesi e viene valutato circa 15 milioni di euro, praticamente lo stesso prezzo che l’Olympique ha fissato per Hojbjerg. Il centrocampista danese ha chiesto la cessione e in Serie A avevano chiesto informazioni Milan e Atalanta. Hojbjerg ha rifiutato di recente il Newcastle e potrebbe finire nel mirino della Juventus in un eventuale scambio con Di Gregorio. 

Già in passato la ‘Vecchia Signora’ aveva sondato la pista che porta al 31enne nativo di Copenaghen, sotto contratto fino al 2028 con il Marsiglia. 

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