Di Gregorio e l’ennesimo flop: la Juve accelera per il nuovo portiere | CM

L’estremo difensore ancora protagonista in negativo a Perth nell’amichevole di lusso con l’Inter: Spalletti spinge per avere un rinforzo tra i pali

La Juventus perde Derby D’Italia australiano contro l’Inter, trafitta dalle reti di Dimarco e Diouf prima del sigillo nel finale di Conceicao, che non evita però ai bianconeri la sconfitta di fronte alla formazione di Chivu.

Prestazione sottotono della ‘Vecchia Signora’ e con Michele Di Gregorio che finisce nuovamente sul banco degli imputati per i due gol incassati, specialmente in occasione del raddoppio dei campioni d’Italia. Il portiere ex Monza è in uscita da tempo dalla Continassa, con la dirigenza juventina che parallelamente è alla ricerca di un estremo difensore affidabile da consegnare a Luciano Spalletti.

Calciomercato Juve, da Suzuki a Vicario: le ultime sul post Di Gregorio

La prossima settimana – come raccolto da Calciomercato.it – può essere decisiva su entrambi i fronti, con la Juve che cerca una sistemazione per Di Gregorio e lo valuta intorno ai 15 milioni di euro per non incorrere in una minusvalenza.

Per il classe ’97 c’è stato qualche sondaggio dall’estero, ma finora non è arrivato nulla di concreto. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe aprire anche al prestito con diritto o obbligo di riscatto pur di risolvere l’annosa questione e intanto accelera per il sostituto. È sempre calda l’ipotesi Suzuki (dopo i primi contatti di giugno) in prestito dal Paris Saint-Germain, se ovviamente i parigini riusciranno a chiudere la trattativa con il Parma per il nazionale nipponico.

Le alternative però non mancano: la pista Vicario dal Tottenham (prestito con diritto) resta viva e negli ultimi giorni ha preso corpo anche la candidatura di Trubin che può lasciare il Benfica. Da non escludere inoltre un nuovo tentativo per il ‘Dibu’ Martinez e un profilo a sorpresa. La Juventus non può più attendere tra i pali…