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Di Gregorio e l’ennesimo flop: la Juve accelera per il nuovo portiere | CM

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L’estremo difensore ancora protagonista in negativo a Perth nell’amichevole di lusso con l’Inter: Spalletti spinge per avere un rinforzo tra i pali

La Juventus perde Derby D’Italia australiano contro l’Inter, trafitta dalle reti di Dimarco e Diouf prima del sigillo nel finale di Conceicao, che non evita però ai bianconeri la sconfitta di fronte alla formazione di Chivu.

Di Gregorio lascia la Juventus
Di Gregorio in uscita dalla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Prestazione sottotono della ‘Vecchia Signora’ e con Michele Di Gregorio che finisce nuovamente sul banco degli imputati per i due gol incassati, specialmente in occasione del raddoppio dei campioni d’Italia. Il portiere ex Monza è in uscita da tempo dalla Continassa, con la dirigenza juventina che parallelamente è alla ricerca di un estremo difensore affidabile da consegnare a Luciano Spalletti.

Calciomercato Juve, da Suzuki a Vicario: le ultime sul post Di Gregorio

La prossima settimana – come raccolto da Calciomercato.it – può essere decisiva su entrambi i fronti, con la Juve che cerca una sistemazione per Di Gregorio e lo valuta intorno ai 15 milioni di euro per non incorrere in una minusvalenza. 

Di Gregorio durante una partita della Juve
Michele Di Gregorio, 29 anni (Ansa) – Calciomercato.it

Per il classe ’97 c’è stato qualche sondaggio dall’estero, ma finora non è arrivato nulla di concreto. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe aprire anche al prestito con diritto o obbligo di riscatto pur di risolvere l’annosa questione e intanto accelera per il sostituto. È sempre calda l’ipotesi Suzuki (dopo i primi contatti di giugno) in prestito dal Paris Saint-Germain, se ovviamente i parigini riusciranno a chiudere la trattativa con il Parma per il nazionale nipponico. 

Le alternative però non mancano: la pista Vicario dal Tottenham (prestito con diritto) resta viva e negli ultimi giorni ha preso corpo anche la candidatura di Trubin che può lasciare il Benfica. Da non escludere inoltre un nuovo tentativo per il ‘Dibu’ Martinez e un profilo a sorpresa. La Juventus non può più attendere tra i pali… 

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