Juventus, Martinez non si sblocca: nuova pista dalla Serie A (e dal Mondiale) | CM

I bianconeri non riescono a trovare l’accordo con l’Aston Villa per il portiere argentino: spunta un altro obiettivo tra i pali per la ‘Vecchia Signora’

La Juventus ripartirà da un nuovo portiere titolare nella prossima stagione. Di Gregorio è infatti fuori dai piani di Spalletti e della dirigenza, con l’ex Monza che ha le valigie pronte per lasciare Torino.

La Juve cerca una sistemazione e vorrebbe incassare circa 15 milioni di euro, mentre parallelamente è a caccia di un sostituto affidabile e che dia ampie garanzie. Dopo l’assalto fallito ad Alisson (il preferito di Spalletti), la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ è in pressing costante per il ‘Dibu’ Martinez, attualmente impegnato al Mondiale con l’Argentina dello scatenato Messi.

L’esperto portiere albiceleste ha aperto ai bianconeri, che però non soddisfano al momento le richieste dell’Aston Villa sul cartellino del giocatore.

Calciomercato Juve, sondaggio per Suzuki tra i pali

Martinez resta in pole nei desideri della Juventus, con Vicario e De Gea in seconda battuta tra i profili monitorati dalla dirigenza della Continassa. In attesa di sviluppi, occhio inoltre a un’altra pista che potrebbe prendere corpo.

Nelle ultime ore la Juve ha chiesto informazioni anche per Zion Suzuki, rivelazione tra i pali del Parma e protagonista come il ‘Dibu’ al Mondiale americano. Al momento – come raccolto da Calciomercato.it – si tratta di un semplice sondaggio per capire la situazione sul futuro del giapponese, che ha estimatori in Premier League tra cui l’Aston Villa proprio per rimpiazzare Martinez in caso di partenza.

Suzuki è sotto contratto con il Parma fino al 2029 e il prezzo potrebbe essere un problema per la Juventus, considerando che il sodalizio ducale punta a ricavare 30 milioni di euro dalla possibile cessione del portiere nipponico.