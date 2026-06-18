Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, Martinez non si sblocca: nuova pista dalla Serie A (e dal Mondiale) | CM

Foto dell'autore

I bianconeri non riescono a trovare l’accordo con l’Aston Villa per il portiere argentino: spunta un altro obiettivo tra i pali per la ‘Vecchia Signora’

La Juventus ripartirà da un nuovo portiere titolare nella prossima stagione. Di Gregorio è infatti fuori dai piani di Spalletti e della dirigenza, con l’ex Monza che ha le valigie pronte per lasciare Torino.

La Juventus in pressing sul 'Dibu' Martinez
La Juve insiste per il ‘Dibu’ Martinez (Ansa) – Calciomercato.it

La Juve cerca una sistemazione e vorrebbe incassare circa 15 milioni di euro, mentre parallelamente è a caccia di un sostituto affidabile e che dia ampie garanzie. Dopo l’assalto fallito ad Alisson (il preferito di Spalletti), la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ è in pressing costante per il ‘Dibu’ Martinez, attualmente impegnato al Mondiale con l’Argentina dello scatenato Messi.

L’esperto portiere albiceleste ha aperto ai bianconeri, che però non soddisfano al momento le richieste dell’Aston Villa sul cartellino del giocatore.

Calciomercato Juve, sondaggio per Suzuki tra i pali 

Martinez resta in pole nei desideri della Juventus, con Vicario e De Gea in seconda battuta tra i profili monitorati dalla dirigenza della Continassa. In attesa di sviluppi, occhio inoltre a un’altra pista che potrebbe prendere corpo. 

Juventus, idea Suzuki in porta
Suzuki nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it

Nelle ultime ore la Juve ha chiesto informazioni anche per Zion Suzuki, rivelazione tra i pali del Parma e protagonista come il ‘Dibu’ al Mondiale americano. Al momento – come raccolto da Calciomercato.it – si tratta di un semplice sondaggio per capire la situazione sul futuro del giapponese, che ha estimatori in Premier League tra cui l’Aston Villa proprio per rimpiazzare Martinez in caso di partenza.

Suzuki è sotto contratto con il Parma fino al 2029 e il prezzo potrebbe essere un problema per la Juventus, considerando che il sodalizio ducale punta a ricavare 30 milioni di euro dalla possibile cessione del portiere nipponico.

5275

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU