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Incontro con Di Gregorio: la Juventus detta le condizioni per l’addio | CM

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Il portiere ex Monza è sul mercato e non fa parte dei progetti di Spalletti tra i pali. Bianconeri a caccia di una sistemazione

Giovanni Carnevali si è insediato ieri alla Continassa come nuovo Ceo della Juventus e ha già iniziato il lavoro sul mercato per rinforzare la squadra bianconera in vista della prossima stagione. 

Di Gregorio, le ultime sul futuro alla Juve
Michele Di Gregorio, in uscita dalla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

La prima ufficialità della gestione Carnevali è il riscatto di Boga, portato avanti dalla precedente gestione e blindato nelle scorse ore. L’ivoriano passa a titolo definitivo alla Juve per oltre 5 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2029.

La ‘Vecchia Signora’ conferma così Boga, ma in attacco saranno tanti i cambiamenti per rinforzare il reparto avanzato di Spalletti.

Di Gregorio fuori dalla Juve: prezzo e formula dell’addio

Novità che ci saranno un po’ in tutti i ruoli, compreso anche il portiere. Se Perin può restare alla corte del tecnico toscano, diverso è invece il discorso per Michele Di Gregorio.

Juventus, Di Gregorio in bilico
Michele Di Gregorio, classe ’97 (Ansa) – Calciomercato.it

L’estremo difensore ex Monza non rientra nei progetti di Spalletti e della dirigenza, che stanno cercando il miglior offerente sul mercato. Di Gregorio ha trascorso gli ultimi giorni a Milano e ha incontrato il suo agente in un noto hotel del centro per fare il punto della situazione. Il classe ’97 ha diversi estimatori all’estero e anche in Italia: Atalanta, Bologna e Fiorentina potrebbero farsi sotto in caso di cambio della guardia tra i pali.

La Juve però è stata chiara con le pretendenti, con Di Gregorio che partirà soltanto a titolo definitivo come raccolto da Calciomercato.it. Nessuna operazione in prestito, al limite i bianconeri vorranno garantito l’obbligo di riscatto. Il portiere milanese è sotto contratto fino al 2029 e ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro. 

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