Incontro con Di Gregorio: la Juventus detta le condizioni per l’addio | CM

Il portiere ex Monza è sul mercato e non fa parte dei progetti di Spalletti tra i pali. Bianconeri a caccia di una sistemazione

Giovanni Carnevali si è insediato ieri alla Continassa come nuovo Ceo della Juventus e ha già iniziato il lavoro sul mercato per rinforzare la squadra bianconera in vista della prossima stagione.

La prima ufficialità della gestione Carnevali è il riscatto di Boga, portato avanti dalla precedente gestione e blindato nelle scorse ore. L’ivoriano passa a titolo definitivo alla Juve per oltre 5 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2029.

La ‘Vecchia Signora’ conferma così Boga, ma in attacco saranno tanti i cambiamenti per rinforzare il reparto avanzato di Spalletti.

Di Gregorio fuori dalla Juve: prezzo e formula dell’addio

Novità che ci saranno un po’ in tutti i ruoli, compreso anche il portiere. Se Perin può restare alla corte del tecnico toscano, diverso è invece il discorso per Michele Di Gregorio.

L’estremo difensore ex Monza non rientra nei progetti di Spalletti e della dirigenza, che stanno cercando il miglior offerente sul mercato. Di Gregorio ha trascorso gli ultimi giorni a Milano e ha incontrato il suo agente in un noto hotel del centro per fare il punto della situazione. Il classe ’97 ha diversi estimatori all’estero e anche in Italia: Atalanta, Bologna e Fiorentina potrebbero farsi sotto in caso di cambio della guardia tra i pali.

La Juve però è stata chiara con le pretendenti, con Di Gregorio che partirà soltanto a titolo definitivo come raccolto da Calciomercato.it. Nessuna operazione in prestito, al limite i bianconeri vorranno garantito l’obbligo di riscatto. Il portiere milanese è sotto contratto fino al 2029 e ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro.