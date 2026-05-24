Giuntoli fa subito spesa in casa Juve: operazione da 15 milioni | CM

Cessione già programmata in estate per la Juventus: l’obiettivo del nuovo Ds dell’Atalanta

Stagione da dimenticare e futuro lontano dalla Juventus. Stiamo parlando di Michele Di Gregorio, tra i più deludenti alla Continassa e finito da diverso tempo nel mirino della critica.

Il portiere ex Monza può essere sorpassato inoltre da Perin nel derby e ultimo match di campionato col Torino, dopo il recente erroraccio contro la Fiorentina. La Juve ha deciso perciò di scaricare Di Gregorio e tra i desideri di Spalletti (che viaggia comunque verso la riconferma) c’è Alisson.

La mancata partecipazione alla Champions metterebbe in dubbio però il ritorno in Italia del brasiliano, con De Gea piano B tra i pali bianconeri.

Calciomercato Juventus, Di Gregorio resta in Serie A: c’è l’Atalanta

La Juventus intanto ha intenzione di fare cassa con Di Gregorio e per questo valuta di riconfermare Perin come secondo anche nella prossima stagione.

Il portiere milanese ha estimatori in Inghilterra, ma potrebbe comunque restare in Serie A. Come raccolto da Calciomercato.it tra gli ammiratori del classe ’98 c’è l’ex Cristiano Giuntoli, prossimo Direttore sportivo dell’Atalanta e che due anni fa ha puntato proprio su Di Gregorio per i pali della ‘Vecchia Signora’. La Juve sborsò complessivamente poco meno di 20 milioni di euro per prelevarlo dal Monza e adesso la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni.

L’Atalanta in caso d’addio di Carnesecchi metterebbe nel mirino Di Gregorio, che ha un contratto fino al giugno 2029 con i bianconeri e a bilancio in estate peserà circa 11 milioni di euro.