Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Ribaltone bianconero, arriva al posto di Vlahovic

Foto dell'autore

Dopo lo svincolo dalla Juventus, l’attaccante serbo non ha ancora definito il suo futuro

Svincolatosi dalla Juventus lo scorso 30 giugno, Dusan Vlahovic nonostante la lunga assenza per infortunio è stato il miglior centravanti bianconero con 10 reti complessive tra campionato e Champions. Accostato a diverse squadre inglesi, ad Atletico Madrid Barcellona, l’attaccante serbo ha messo in stand by le offerte da campionati minori in attesa di una big.

Dusan Vlahovic esulta dopo un gol
Ribaltone bianconero, arriva al posto di Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nelle ultime ore si è anche parlato di un possibile dietrofront in ottica rinnovo, ma affinché ci sia un reale riavvicinamento sarà necessario un’importante riduzione delle richieste salariali dell’ex Fiorentina. Forse è anche per questo che, nonostante il pressing del suo ex allenatore Vincenzo Italiano, Vlahovic non ha ancora risposto alla ricca offerta del Besiktas.

Una situazione di stallo che ha persuaso i bianconeri di Istanbul ad esplorare anche altre piste. Secondo Fanatik, negli ultimi giorni i dirigenti turchi avrebbero avviato i contatti con l’agente di Gabriel Jesus, in uscita dall’Arsenal e accostato anche a Juve, Napoli e Roma.

7032

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU