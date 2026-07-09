Ribaltone bianconero, arriva al posto di Vlahovic

Dopo lo svincolo dalla Juventus, l’attaccante serbo non ha ancora definito il suo futuro

Svincolatosi dalla Juventus lo scorso 30 giugno, Dusan Vlahovic nonostante la lunga assenza per infortunio è stato il miglior centravanti bianconero con 10 reti complessive tra campionato e Champions. Accostato a diverse squadre inglesi, ad Atletico Madrid e Barcellona, l’attaccante serbo ha messo in stand by le offerte da campionati minori in attesa di una big.

Nelle ultime ore si è anche parlato di un possibile dietrofront in ottica rinnovo, ma affinché ci sia un reale riavvicinamento sarà necessario un’importante riduzione delle richieste salariali dell’ex Fiorentina. Forse è anche per questo che, nonostante il pressing del suo ex allenatore Vincenzo Italiano, Vlahovic non ha ancora risposto alla ricca offerta del Besiktas.

Una situazione di stallo che ha persuaso i bianconeri di Istanbul ad esplorare anche altre piste. Secondo Fanatik, negli ultimi giorni i dirigenti turchi avrebbero avviato i contatti con l’agente di Gabriel Jesus, in uscita dall’Arsenal e accostato anche a Juve, Napoli e Roma.