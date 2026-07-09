Juve, Stones non convince: chi è il prescelto di Spalletti

I bianconeri sono al lavoro per regalare subito un forte difensore centrale a Spalletti: ecco le ultimissime.
Con la nomina di Massara come nuovo direttore dell’area tecnica, il calciomercato Juventus è finalmente pronto a entrare nel vivo. Una delle priorità della società di corso Galileo Ferraris rimane la difesa, dove serve un centrale di sicuro affidamento e con grande esperienza internazionale.
Nelle ultime ore si è parlato con una certa insistenza di John Stones, svincolato dopo l’addio al Manchester City, ma il classe ’94 inglese non convince per i troppi infortuni rimediati nel corso degli ultimi anni: secondo quanto riferito da “La Repubblica”, Luciano Spalletti preferirebbe avere a disposizione Kim Min-jae che conosce molto bene dopo l’avventura insieme al Napoli.
Il Bayern Monaco non considera Kim incedibile ed è pronto ad ascoltare eventuali offerte per il suo cartellino: a questo punto, toccherà a Carnevali rompere il ghiaccio e affondare il colpo per il centrale della nazionale sudcoreana.