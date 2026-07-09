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Futuro Pulisic, c’è la decisione definitiva del Milan dopo il Mondiale

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L’esterno rossonero ha disputato un Mondiale al di sotto delle aspettative con la casacca della Nazionale statunitense. 

Zero gol messi a segno e diversi problemi fisici accusati nel corso di questo Mondiale. Christian Pulisic ha deluso le aspettative con la sua Nazionale statunitense e adesso sono in moltissimi a chiedersi quale sarà il suo futuro. Il Milan, in ogni caso, sembra già aver preso una decisione definitiva in tal senso.

Pulisic in Torino-Milan
Pulisic (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’Infortunio rimediato alla caviglia e al ginocchio e il flop mondiale non incideranno minimamente sulle strategie del Milan, che ripartirà da Christian Pulisic: il 27enne nato a Hershey è considerato uno degli elementi chiave della nuova squadra di Amorim e già nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con il suo entourage per una nuova proposta di rinnovo fino al 30 giugno 2031.

Il Milan, dunque, vuole ripartire da Pulisic ed è pronto a blindare l’ex Chelsea nonostante un Mondiale davvero deludente.

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