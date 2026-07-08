Inter, rilancio per Curtis Jones: ci sono le cifre

Il club nerazzurro è pronto al tutto per tutto per il cartellino del centrocampista del Liverpool e della nazionale inglese.

L’Inter lavora per mettere a segno un grandissimo colpo a centrocampo e l’oggetto dei desideri della società nerazzurra si chiama Curtis Julian Jones, classe 2001 del Liverpool e della nazionale inglese. I Reds hanno respinto la prima offerta del club caro al presidente Marotta che, però, è pronto a tornare alla carica nelle prossime ore.

Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui lo stesso Marotta e Piero Ausilio avrebbero intenzione di rilanciare fino a 30 milioni di euro e sarebbero sicuri di poter concretizzare l’affare per l’acquisizione del 25enne cresciuto proprio nel vivaio del Liverpool.

Curtis Jones avrebbe già dato l’ok al trasferimento in Serie A e, dunque, le possibilità di fumata bianca tra Liverpool e Inter sarebbe al momento davvero concrete.