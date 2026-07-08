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Mondiali 2026, quanto vale la qualificazione in semifinale: il premio è decisamente invitante

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Sono rimaste otto nazionali a contendersi la conquista della Coppa del Mondo. Oltre al prestigio, c’è anche una valida motivazione economica per vincere

Francia, Marocco, Spagna, Belgio, Argentina, Svizzera, Inghilterra e Norvegia, queste le otto squadre rimaste a contendersi la Coppa del Mondo che sarà assegnata con la finale di domenica 19 luglio a New York.

Ousmane Dembelé
Mondiali 2026, quanto vale la qualificazione in semifinale: il premio è decisamente invitante – calciomercato.it (foto Ansa)

Il cammino verso il MetLife Stadium comincerà per tutte dai quarti di finale in programma da giovedì 9 a domenica 12 luglio. Si comincia con Francia-Marocco, seguita da Spagna-Belgio, Inghilterra-Norvegia e, infine, Argentina-Svizzera. Quattro match che decreteranno le qualificate alle semifinali, un traguardo che oltre al prestigio di un grande risultato garantisce a ognuna delle quattro nazionali qualificate anche un notevole premio in denaro.

La suddivisione del montepremi è stata comunicata prima dell’inizio del Mondiale con l’ovvia modulazione degli incassi spettanti in base al risultato ottenuto. Cominciamo da una certezza. Ciascuna delle otto nazionali presenti ai quarti di finale ha già ottenuto un premio di 19 milioni di dollari a testa, l’equivalente di circa 16 milioni di euro.

Il montepremi spettante a chi raggiunge la semifinale è decisamente elevato. Arrivare tre le migliori quattro compagini del Mondiale consente a chi raggiunge questo traguardo di incassare 27 milioni di dollari ovvero 23.6 milioni di euro. E non è finita qui. Chi viene eliminato in semifinale ma vince la finale per il terzo posto vede aumentare il proprio montepremi a 29 milioni di dollari (25 milioni di €). La seconda classificata ottiene complessivamente 33 milioni di dollari (29 milioni di €) mentre chi trionfa in finale concluderà il Mondiale, oltreché con la coppa, festeggerà anche con un assegno da 50 milioni di dollari (44 milioni di €).

Se quella che vi abbiamo presentato è la situazione attuale e avvenire dei prize money, chi è già stato eliminato dal Mondiale nella fase a gironi, ai sedicesimi e agli ottavi ha incassato queste cifre:

  • Nazionali classificate dal 33° al 48° posto (eliminate ai gironi): 9 milioni di dollari ciascuna (7,51 milioni di €)
  • Nazionali classificate dal 17° al 32° posto (eliminate ai sedicesimi): 11 milioni di dollari ciascuna (9,48 milioni di €)
  • Nazionali classificate dal 9° al 16° posto (eliminate agli ottavi): 15 milioni di dollari a testa (12,93 milioni di €)

Per la solo qualificazione al Mondiale, la FIFA pagherà alle 48 partecipanti un premio di 10 milioni di dollari a testa.

 

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