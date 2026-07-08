Juve, cambia il futuro di David: Spalletti ha deciso

Aggiornamenti importantissimi sull’attaccante canadese: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Nonostante la tripletta messa a segno contro il Qatar, quello di Jonathan David è stato un Mondiale davvero deludente. L’attaccante della Nazionale canadese ha fatto vedere davvero poco e adesso cambia di colpo anche il suo futuro alla Juventus, ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

David vorrebbe rimanere alla Juventus almeno per un altro anno per dimostrare a tutti il suo valore ma – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe già arrivata la bocciatura definitiva di Luciano Spalletti. Per il canadese non c’è posto nella formazione della Juve 2026/2027, ma resta da capire chi sarà disposto a investire sull’ex Lille che al momento guadagna addirittura 6 milioni di euro netti a stagione a Torino. Come andrà a finire?