Non solo Napoli e Roma su Garnacho: il Chelsea fissa il prezzo

L’attaccante esterno lascerà i Blues in estate, tutti i dettagli

L’interesse di Napoli e Roma nei confronti di Alejandro Garnacho è noto ormai da tempo e le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra sono foriera di una buona e di una cattiva notizia per partenopei e giallorossi.

Secondo il giornalista Ben Jacobs, infatti, nelle ultime ore il Chelsea avrebbe confermato anche all’entourage del calciatore la volontà di cederlo in estate, ma al momento il club londinese non ha intenzione di accettare offerte in prestito per l’ala argentina.

Stando alle informazioni in possesso di Team Talk, i campani e i capitolini non sarebbero tuttavia le uniche squadre italiane interessate al calciatore. Durante i colloqui per Chalobah, infatti, anche il Como avrebbe effettuato dei sondaggi per l’ex Manchester United.

Pagato circa 47 milioni di euro la scorsa estate, il 22enne di Madrid secondo la stampa inglese viene valutato 60 milioni di sterline dai londinesi (circa 70 milioni di euro). Una cifra molto elevata che deriva anche dall’interessamento di diverse squadre arabe. Una destinazione che Garnacho non scarterebbe nel caso in cui dovesse arrivare una proposta davvero irrinunciabile.