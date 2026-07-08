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Visite e firma con il Monza: il nuovo rinforzo per Juric | VIDEO CM

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Il Monza si è assicurato dalla Fiorentina le prestazioni di Kouadio: nelle prossime ore attesa l’ufficialità del giovane difensore

Nuovo rinforzo per il Monza, il terzo dopo l’arrivo di Loubao e Foe Ondoa. Il club neopromosso ha raggiunto nei giorni scorsi l’intesa con la Fiorentina per assicurarsi le prestazioni di Eddy Kouadio.

Monza, visite e firma per Kouadio
Eddy Kouadio, visite mediche con il Monza – Foto Calciomercato.it

Il difensore classe 2006 è pronto a iniziare la sua avventura alla corte di Juric e questa mattina come raccolto da Calciomercato.it ha svolto in città le rituali visite mediche, propedeutiche alla firma con il Monza.

Calciomercato Monza, i dettagli del colpo Kouadio

Kouadio dopo l’iter medico ha raggiunto nel pomeriggio per la prima volta il centro sportivo di Monzello per svolgere alcuni test atletici e fare la conoscenza dei suoi nuovi compagni, che hanno iniziato il ritiro precampionato lunedì scorso. 

Il 20enne difensore nelle prossime ore quindi firmerà il contratto con il Monza e sarà ufficializzato dal club brianzolo, con la Fiorentina che lo ha ceduto con la formula del prestito. Nella scorsa stagione Kouadio ha raccolto 8 presenze in maglia viola tra Serie A e Conference League.

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