Juve, via all’operazione fantasia: cosa cambia tra Brahim Diaz e Bruno Fernandes

I bianconeri cercano un grandissimo nome per la trequarti a disposizione di Spalletti: spuntano due nomi da sogno.

Kenan Yildiz è troppo solo e alla Juventus dello scorso anno è mancata fantasia proprio negli ultimi metri, quando si tratta di prendere decisioni importanti e fare gol. Proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris è adesso al lavoro per portare a Torino un grandissimo trequartista, un nome da urlo che possa permettere ai bianconeri di compiere il definitivo salto di qualità e di colmare il gap con le altre big italiane ed europee.

I nomi più caldi sono essenzialmente due ed entrambi sono vecchie conoscenze della Serie A: Brahim Diaz e Bruno Fernandes. Il marocchino, che ha indossato la maglia del Milan dal 2020 al 2023, ha 26 anni ed è legato al Real Madrid da un contratto fino al 30 giugno 2027. Si tratta di un profilo molto abile nell’uno contro uno, dotato di una straordinaria rapidità nel breve e bravo a calciare con entrambi i piedi. Spalletti stravede per lui e farebbe carte false pur di allenarlo nella prossima stagione, ma il calciatore originario di Malaga al momento non ne vuole sapere di lasciare il Real.

Fernades, invece, ha 31 anni e un contratto con il Manchester United fino al 2027 con opzione di rinnovo di un anno: si tratta di un numero 10 classico con grandissima visione di gioco, intelligenza tattica e dotato di una conclusione dalla distanza davvero formidabile. Il 29 gennaio 2020 il portoghese veniva acquistato dai Red Devils per 55 milioni di euro più 25 milioni di bonus e oggi sarà davvero complicato convincere il club di Premier League a liberarlo. La Juve, intanto, sogna e proverà fino alla fine a mettere a segno una super operazione fantasia: voi chi preferite tra Brahim Diaz e Bruno Fernandes?