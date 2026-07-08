Elia Caprile è finito nel mirino della Fiorentina che sta valutando il futuro di David De Gea, estremo difensore che potrebbe salutare i viola durante l’estate.

Classe 1990, per David De Gea questa potrebbe essere l’estate dei saluti alla Fiorentina con il portiere spagnolo che ha diverse offerte dall’estero. La Fiorentina sta cercando di capire se trattenerlo ancora un anno o cederlo per puntare su un estremo difensore più giovane.

Uno dei nomi che piace alla formazione viola è quello di Elia Caprile, portiere del Cagliari e nel giro della nazionale italiana che piace a diverse squadre in tutta Italia. L’intenzione della Fiorentina è quella di provare ad assicurarsi l’estremo difensore per battere sul tempo la concorrenza con diverse big che potrebbero cambiare portiere in vista della prossima stagione.