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Boom Kalulu, la Juve ha deciso: cosa succede

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Aggiornamenti importantissimi in casa bianconera in vista del prossimo anno: ecco la situazione in difesa. 

Uno dei reparti della Juventus che rischia di cambiare maggiormente nel corso di questa sessione estiva di calciomercato è, senza ombra di dubbio, la difesa. Bremer piace al Bayern Monaco e potrebbe fare le valigie per oltre 40 milioni, mentre Gatti è finito nel mirino del Napoli di Max Allegri. Stesso discorso per Kelly, reduce da una stagione positiva in bianconero ma corteggiato da alcune compagini di Premier League.

Bastoni contro Kalulu in Inter-Juve
Kalulu in azione (AnsaFoto) – Calciomercato.it

E Pierre Kalulu? Il difensore francese classe 2000 – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe al momento l’unica certezza del pacchetto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti e la dirigenza di corso Galileo Ferraris non prenderà in considerazione eventuali offerte per il suo cartellino.

Kalulu, dunque, vestirà la casacca bianconera anche nella prossima stagione nonostante il forte pressing del Manchester United.

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