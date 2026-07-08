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Da Mbappé a Dembelé, le origini dei calciatori della Francia protagonisti ai Mondiali

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Nati in Francia da genitori originari di altri paesi. Da Mbappé a Dembelé passando per Olise e Doue, vi sveliamo le origini di gran parte dei calciatori della Francia impegnati ai Mondiali 

Per la seconda edizione consecutiva di un Mondiale assisteremo a Francia-Marocco. Quattro anni fa, in Qatar, le due nazionali si sfidarono in semifinale con la vittoria dei transalpini (2-0). Stavolta, ci sarà proprio una semifinale in palio nella sfida in programma giovedì 9 luglio (alle 22) a Boston.

nazionale francese ai Mondiali
Da Mbappé a Dembelé, le origini dei calciatori della Francia protagonisti ai Mondiali – calciomercato.it (foto Ansa)

Francia che si è qualificata ai quarti di finale battendo il Paraguay. Prima della sfida vinta di misura (1-0) grazie al gol di Mbappé, l’ex portiere e icona del calcio paraguaiano José Luis Chilavert aveva definito, senza mezzi termini, la compagine allenata da Deschamps una “nazionale africana” alludendo all’origine di molti dei calciatori che fanno parte dell’organico dei Blues.

Una battuta provocatoria che può essere immediatamente smentita con un dato incontrovertibile ovvero che, tranne Marcus Thuram, tutti gli altri nazionali transalpini sono nati in Francia. Thuram, invece, è nato a Parma nel 1997, anno in cui il padre Lilian giocava in Serie A con il club emiliano.

Va sottolineato comunque come gran parte dei calciatori francesi abbiano genitori originari di altri paesi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in un articolo pubblicato sull’edizione di lunedì 6 luglio, ben 17 di loro hanno origini africane. Eccoli:

  • Kylian Mbappé: Camerun/Algeria
  • Ousmane Dembelé: Mauritania/Mali
  • Bradley Barcola: Togo
  • Rayan Cherki: Algeria
  • Desiré Doué: Costa d’Avorio
  • Jean Philippe Mateta: Repubblica Democratica del Congo
  • Aurielen Tchouameni: Camerun
  • N’Golo Kanté: Mali
  • Manu Koné: Costa d’Avorio
  • William Saliba: Camerun
  • Ibrahima Konaté: Mali
  • Dayot Upamecano: Senegal/Guinea Bissau
  • Jules Kounde: Benin
  • Brice Samba: Repubblica Democratica del Congo
  • Maghnes Akliouche: Algeria
  • Maxence Lacroix: Madagascar
  • Michael Olise: Algeria/Nigeria

Il portiere Mike Maignan nato nella Guyana Francese che – lo ricordiamo – è un dipartimento d’oltremare della Francia stessa. Marcus Thuram, invece, ha origini della Guadalupa, l’isola caraibica che è un altro dipartimento francese. I fratelli Theo e Lucas Hernandez, infine, entrambi nati a Marsiglia avrebbero potuto optare anche per la nazionale spagnola in quanto il padre (ex calciatore) è di origini iberiche.

Gli unici tre componenti della Nazionale transalpina impegnata ai Mondiali 2026 ad avere entrambi i genitori di origine francese sono il milanista Adrien Rabiot, il terzino dell’Aston Villa Lucas Digne (ex Roma) e il portiere di riserva Robin Rissier del Lens.

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