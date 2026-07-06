Mondiali 2026, il tabellone dei quarti di finale: Argentina e Svizzera ultime qualificate

E’ arrivato il momento degli ottavi di finale ai Mondiali 2026. Le otto sfide sono distribuite tra sabato 4 e martedì 7 luglio.

La Colombia è stata l’ultima nazionale a superare i sedicesimi di finale ai Mondiali 2026. Prima dei Cafeteros avevano ottenuto il pass per gli ottavi Canada, Francia, Paraguay, Marocco, Inghilterra, Messico, Brasile, Svizzera, Egitto, Spagna, Belgio, USA, Norvegia, Portogallo e Argentina.

Le otto sfide degli ottavi di finale si disputeranno tra sabato 4 e martedì 7 luglio. Non mancano match decisamente interessanti. Su tutti spicca quello tra Spagna e Portogallo che tornano a affrontarsi in un Mondiale a 16 anni di distanza dall’ottavo di Sudafrica 2010 vinto dagli iberici 1-0. L’Azteca ospiterà il confronto tra il Messico padrone di casa e l’Inghilterra mentre il Brasile dovrà vedersela contro la Norvegia di 79 che ha già onorato il ruolo di outsider del Mondiale.

Qualificazione soffertissima agli ottavi per l’Argentina che ha superato solo ai supplementari un eroico Capo Verde. I campioni in carica sono attesi dall’inedita sfida contro l’Egitto, per la prima volta qualificato tra le migliori sedici del Mondiale. La Francia ritrova il Paraguay a 28 anni di distanza dal confronto degli ottavi ai Mondiali 1998 (vinto 1-0 con golden gol di Blanc ai supplementari) che ha lanciato Zidane e compagni verso la conquista del titolo.

E’ tornata agli ottavi la Colombia (l’ultimo a Russia 2018) opposta alla Svizzera, un habituée della fase a eliminazione diretta. Secondo ottavo consecutivo a un Mondiale per il Marocco che dovrà vedersela con il Canada, padrone di casa ed esordiente in un match che mette in palio la qualificazione ai quarti. Belgio-USA, infine, sarà il remake della sfida degli ottavi di finale di Brasile 2014 vinta dai Diavoli Rossi ai supplementari (2-1) con gol decisivo di Lukaku.

Di seguito il calendario dei match degli ottavi dei Mondiali che aggiorneremo con i risultati delle partite

Sabato 4 luglio

Marocco-Canada: 3-0

[50′, 82′ Ounahi; 90+8′ Rahimi]

Francia- Paraguay: 1-0

[70′ rig. Mbappé]

Domenica 5 luglio

Brasile-Norvegia: 1-2

[79′, 89′ Haaland (N); 90+7 rig. Neymar (B)]

Lunedì 6 luglio

Messico-Inghilterra: 2-3

[36′; 38′ Bellingham (I); 42′ Quinones (M); 60′ rig. Kane (I); 69′ rig. Jimenez (M)]

Portogallo-Spagna: 0-1

[90+1 Merino]

Martedì 7 luglio

USA-Belgio: 1-4

Argentina-Egitto: 3-2

[15′ Ibrahim (E); 67′ Ziko (E); 79′ Romero (A); 83′ Messi (A); 90+2′ Fernandez (A)]

Svizzera- Colombia 0-0 (4-3 d.c.r)

Sono già stati definiti i possibili accoppiamenti ai quarti di finale. Eccoli:

Francia – Marocco

Spagna – Belgio

Norvegia – Inghilterra

Argentina – Svizzera

I quarti di finale si disputeranno da mercoledì 8 a sabato 11 luglio. Il primo match sarà quello tra Francia e Marocco, rivincita della semifinale di Qatar 2018.