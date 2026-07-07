Juve, sondaggio del Tottenham per Di Gregorio: i dettagli | CM

L’estremo difensore nato a Milano quasi sicuramente lascerà i bianconeri nel corso di questa estate.

Il calciomercato Juventus stenta a entrare nel vivo dopo l’affare Ekhator, ma tra mille dubbi una cosa appare ormai certa: Michele Di Gregorio verrà ceduto nel corso di questa sessione estiva. Il portiere classe ’97 ha deluso le aspettative nella passata stagione e le recenti dichiarazioni del suo agente Carlo Alberto Belloni lo hanno allontanato ulteriormente dalla Juve.

L’ex Monza vanta diversi estimatori in giro per l’Europa, ma nelle ultime ore si sarebbe mossa con decisione il Tottenham: il tecnico Roberto De Zerbi apprezza tantissimo Di Gregorio, senza dimenticare che gli ‘Spurs’ perderanno quasi sicuramente Vicario (che piace proprio alla Juve).

Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, il nuovo amministratore delegato Carnevali non avrebbe assolutamente chiuso le porte alla cessione del 28enne milanese ma vorrebbe incassare almeno 15 milioni di euro. I contatti tra le parti proseguiranno sicuramente nei prossimi giorni e vi terremo informati in tal senso.