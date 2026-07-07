Mario Gila sarà un nuovo calciatore del Milan in vista della prossima stagione con il difensore spagnolo che ha deciso di accettare la proposta rossonera con il club che ha trovato l’intesa con la Lazio.
Il club rossonero ha accontentato le richieste di Lotito portando in rossonero il centrale per una somma attorno ai 30 milioni di euro. Al calciatore va un quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Battuta la concorrenza di Atalanta e Napoli col Milan che ora proverà a portare un altro difensore alla corte di Ruben Amorim.
Il Milan non vuole fermarsi qui con i rossoneri che proveranno a portare Gonçalo Inacio in rossonero in vista della prossima stagione per sistemare il reparto arretrato.