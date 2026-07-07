Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Milan chiude per Gila: tutto fatto, lo spagnolo sarà rossonero

Foto dell'autore

Mario Gila sarà un nuovo calciatore del Milan in vista della prossima stagione con il difensore spagnolo che ha deciso di accettare la proposta rossonera con il club che ha trovato l’intesa con la Lazio.

Mario Gila
Milan, è fatta per Gila (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il club rossonero ha accontentato le richieste di Lotito portando in rossonero il centrale per una somma attorno ai 30 milioni di euro. Al calciatore va un quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Battuta la concorrenza di Atalanta e Napoli col Milan che ora proverà a portare un altro difensore alla corte di Ruben Amorim.

Il Milan non vuole fermarsi qui con i rossoneri che proveranno a portare Gonçalo Inacio in rossonero in vista della prossima stagione per sistemare il reparto arretrato.

6976

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU