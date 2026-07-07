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Doppio incontro nella sede dell’Inter: tutti i dettagli | CM

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La dirigenza di Viale della Liberazione, in attesa dei colpi in entrata, pianifica il futuro di alcuni giovani della cantera nerazzurra

Continua il pressing costante dell’Inter per Khalaili, con il club nerazzurro che nei giorni scorsi ha trovato l’intesa di massima con il giocatore.

Inter, incontro per Mancuso
Matias Mancuso nella sede dell’Inter – Foto Calciomercato.it

Adesso i campioni d’Italia spingono per avere il via libera dall’Union St. Gilloise, che potrebbe essere trovato sulla base di 25 milioni di euro più bonus. L’Inter vuole chiudere in fretta per evitare inserimenti e intanto domani accoglierà Provedel, con l’ormai ex portiere della Lazio che sarà a Milano per le consuete visite mediche e la firma sul contratto.

Calciomercato Inter, summit per i giovani Mancuso e Arntzen

Nel frattempo l’Inter lavora anche sul fronte giovani e nel pomeriggio – come raccolto da Calciomercato.it – ha incontrato in sede il baby centrocampista Matias Mancuso (accompagnato dall’agente), protagonista con la Primavera nell’ultima stagione.

La dirigenza di Viale della Liberazione lavora al rinnovo del classe 2007 e punta alla sua permanenza per aggregarlo alla formazione Under 23. Mancuso nelle ultime settimane è stato sondato da un paio di squadre di Serie B. Successivamente è stato il turno invece dei rappresentanti di Matheo Arntzen, centrocampista norvegese e trascinatore dell’Inter Under 18 nell’ultimo scudetto di categoria. 

Anche in questo caso il club nerazzurro pianifica il prolungamento di contratto del talentuoso classe 2009 e respingere le sirene proveniente soprattutto dall’estero. 

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