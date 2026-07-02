Arriva la fumata bianca: visite e firma con l’Inter | CM

Primo colpo del mercato estivo per il club campione d’Italia: il presidente Marotta ha trovato l’accordo nelle scorse ore

C’è il via libera definitivo per Ivan Provedel all’Inter. È arrivata la fumata bianca per il passaggio del 32enne portiere in maglia nerazzurra, che saluta quindi dopo quattro stagioni la Lazio.

Il semaforo verde è arrivato nelle scorse ore, con il club del patron Lotito che ha accettato l’offerta da circa 3 milioni di euro dei campioni d’Italia per il cartellino di Provedel. L’Inter invece aveva già raggiunto nelle scorse settimane l’intesa di massima con l’entourage del giocatore.

Calciomercato Inter, c’è l’accordo con la Lazio per Provedel

L’agente Rava aveva incontrato in un paio di circostanze la dirigenza nerazzurra, trovando l’accordo per il proprio assistito.

Provedel firmerà un contratto triennale fino al giugno 2029 e come raccolto da Calciomercato.it sosterrà all’inizio della prossima settimana le visite mediche a Milano, dopo che Inter e Lazio avranno sistemato nel weekend gli ultimi dettagli sul trasferimento.

Provedel sarà il vice Martinez tra i pali della squadra campioni d’Italia, che nei giorni scorsi ha salutato la partenza di Sommer dopo la scadenza del contratto del portiere svizzero.