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Sprint per Leao, ci siamo: dove può trasferirsi in estate

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L’attaccante portoghese si avvicina a grandi passi all’addio al Milan: ormai il suo futuro appare segnato. 

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Rafael Leao dirà addio al Milan nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il rapporto tra l’attaccante portoghese e il club rossonero sembra ormai compromesso, per cui sono attese novità importanti già nei prossimi giorni.

Rafael Leao
Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ma dove giocherà Leao l’anno prossimo? Secondo quanto riferito dal ‘The Independent’, il Tottenham di De Zerbi avrebbe messo nel mirino proprio l’attaccante del Milan e sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra importantissima per convincere il Diavolo a liberarlo.

La compagine di Premier League ha già chiuso tre acquisti da circa 300 milioni di euro (Tonali, Mateus Fernandes e van Eke) e ora è pronta a calare il poker: ne sapremo di più nei prossimi giorni, ma le possibilità di vedere Leao con la casacca del Tottenham l’anno prossimo aumentano di ora in ora.

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