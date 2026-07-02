Sprint per Leao, ci siamo: dove può trasferirsi in estate

L’attaccante portoghese si avvicina a grandi passi all’addio al Milan: ormai il suo futuro appare segnato.

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Rafael Leao dirà addio al Milan nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il rapporto tra l’attaccante portoghese e il club rossonero sembra ormai compromesso, per cui sono attese novità importanti già nei prossimi giorni.

Ma dove giocherà Leao l’anno prossimo? Secondo quanto riferito dal ‘The Independent’, il Tottenham di De Zerbi avrebbe messo nel mirino proprio l’attaccante del Milan e sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra importantissima per convincere il Diavolo a liberarlo.

La compagine di Premier League ha già chiuso tre acquisti da circa 300 milioni di euro (Tonali, Mateus Fernandes e van Eke) e ora è pronta a calare il poker: ne sapremo di più nei prossimi giorni, ma le possibilità di vedere Leao con la casacca del Tottenham l’anno prossimo aumentano di ora in ora.