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Inter, incontro con l’agente di Cambiaso: ecco il vero motivo | VIDEO CM

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Vertice oggi nella sede di Viale della Liberazione tra la dirigenza nerazzurra e il procuratore Bia: gli ultimi sviluppi

L’Inter ha chiuso oggi per Provedel tra i pali, con il portiere proveniente dalla Lazio che partirà come vice di Martinez dopo l’addio di Sommer.

Inter, incontro con l'agente di Cambiaso
Giovanni Bia, agente di Cambiaso e Berenbruch – Foto Calciomercato.it

Il club nerazzurro continua a muoversi sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa di Chivu e lavora inoltre alle uscite sul fronte giovani. Nel pomeriggio è stata l’occasione infatti per incontrare Giovanni Bia, agente del baby Thomas Berenbruch. Il centrocampista classe 2005 si è messo in evidenza con la formazione Under 23 e ha attirato l’interesse di diverse squadre italiane e straniere.

Berenbruch è nel mirino soprattutto del Cagliari, ma anche di un’altra società di Serie A. Il giovane piace inoltre all’estero, con l’Inter però che vuole conservare il controllo sul cartellino come raccolto da Calciomercato.it. 

Calciomercato Inter, vertice con Bia sul futuro di Berenbruch

I nerazzurri cederebbero quindi Berenbruch solo con la formula del prestito o inserendo nella trattativa l’opzione del controriscatto. 

Inter, incontro per Berenbruch
Thomas Berenbruch, classe 2005 – Calciomercato.it

Il Cagliari potrebbe provare a mettere sul piatto 4-5 milioni di euro per acquisire il giocatore a titolo definitivo, ma l’Inter come dicevamo non vuole privarsene e insieme al suo entourage sta cercando la soluzione migliore per proseguire nel percorso di crescita.

Bia inoltre cura gli interessi di Andrea Cambiaso, accostato anche ai nerazzurri per la fascia e che potrebbe lasciare la Juventus questa estate. Nel summit odierno con la dirigenza di Viale della Liberazione non si è parlato però dell’esterno della Nazionale come appreso dalla nostra redazione. 

Cambiaso, le ultime sull'Inter
Andrea Cambiaso, laterale della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

La Juve al momento non ha ricevuto proposte concrete per Cambiaso e il giocatore sarebbe comunque felice di proseguire la sua avventura in bianconero. 

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