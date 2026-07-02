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Noa Lang-Fiorentina, si lavora: i dettagli dell’operazione | CM

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Noa Lang è un giocatore nel mirino della Fiorentina in vista della prossima stagione con l’esterno offensivo che piace a Fabio Grosso, neo allenatore dei viola.

Noa Lang
La Fiorentina punta Noa Lang (Ansa Foto) – calciomercato.it

Alcune settimane fa la nostra redazione rivelò l’interesse dei viola nei confronti dell’ex giocatore del Galatasaray che potrebbe salutare di nuovo il Napoli nel caso in cui Massimiliano Allegri dovesse dare l’ok alla sua partenza in estate.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Fiorentina potrebbe chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo nel caso in cui i viola dovessero centrare la qualificazione in Europa. Un affare non semplice, ma che potrebbe andare in porto con Noa Lang che avrebbe un posto da protagonista.

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