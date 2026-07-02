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Dove vedere Portogallo-Croazia, streaming e diretta tv del match dei Mondiali

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Portogallo-Croazia è una delle sfide più attese dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Di seguito, tutte le informazioni su dove vederla

Sono giorni di verdetti inappellabili ai Mondiali 2026. Dieci le compagini (Brasile, Francia, USA, Belgio, Messico, Inghilterra, Norvegia, Marocco, Paraguay e Canada) che hanno già raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale. Le altre sei partecipanti scaturiranno dagli ultimi match dei sedicesimi in programma tra giovedì 2 luglio e la nottata tra venerdì 3 e sabato 4.

Cristiano Ronaldo
Dove vedere Portogallo-Croazia, streaming e diretta tv del match dei Mondiali – calciomercato.it (foto Ansa)

Tra le sfide ancora da disputare spicca quella tra Portogallo e Croazia prevista all’1 di venerdì 3 luglio a Toronto. Un match che non ha bisogno di presentazioni. Si affrontano due delle più forti nazionali al mondo guidate da due fuoriclasse, Modric e Cristiano Ronaldo, che hanno segnato la storia del calcio nel nuovo millennio. Chi perde dei due stasera, verosimilmente, disputerà la sua ultima partita in un Mondiale.

Modric, finora, ha fatto decisamente meglio del collega in questa competizione. La sua Croazia è stata finalista nel 2018 (sconfitta dalla Francia) e si è piazzata al terzo posto in Qatar. Ronaldo, invece, ha ottenuto come miglior risultato la semifinale a Germania 2006, traguardo che i lusitani da allora non hanno più raggiunto.

Portogallo-Croazia, ecco dove vedere la partita dei Mondiali

Modric e Ronaldo saranno ovviamente titolari nelle formazioni schierate da Dalic e Martinez. La Croazia dovrebbe affidarsi nuovamente a Vlasic e Sucic con Budimir terminale offensivo. Nell’undici lusitano, CR7 sarà sostenuto da Bruno Fernandes, Joao Felix e Pedro Neto. Ancora panchina per Rafa Leao e Conceicao che dovrebbero subentrare a partita in corso.

Portogallo-Croazia è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà visibile in streaming solo sull’app o sul sito del canale a partire dalle 00.40 con un breve pre partita. A commentare la partita saranno Edoardo Testoni e Alessandro Budel. Per la giornata odierna, la RAI trasmetterà in chiaro la sfida tra Spagna e Austria delle 21, sedicesimo di finale incrociato agli ottavi proprio con quello tra Portogallo e Croazia.

Al termine della partita, gli highlights saranno visibili gratuitamente sui canali YouTube della stessa DAZN, della RAI e della FIFA. Su Dazn, gli abbonati potranno anche vedere la replica del match on demand. Oltre a Portogallo-Croazia, DAZN trasmetterà in esclusiva altri tre match dei sedicesimi ovvero Algeria-Svizzera (alle 5 di venerdì 3 luglio), Australia-Egitto (alle 20 di venerdì 3 luglio) e Colombia-Ghana (alle 3 di sabato 4 luglio). Argentina-Capo Verde (in programma alle 00.00 di sabato 4) andrà in onda anche su RAI 1.

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