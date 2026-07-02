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Dybala, adesso ci siamo davvero: contratto annuale

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Svolta decisiva nel futuro dell’ex attaccante della Juventus: ecco dove giocherà nella prossima stagione. 

Per settimane si è parlato di un suo ritorno in Argentina e più precisamente al Boca Juniors, ma quasi sicuramente il futuro di Paulo Dybala sarà targato ancora Italia. L’attaccante argentino classe ’93 è infatti ormai a un passo dal rinnovo con la Roma: una splendida notizia per Gian Piero Gasperini e per tutti i tifosi giallorossi.

Paulo Dybala controlla palla
Dybala (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dybala, che a più riprese ha ribadito di voler continuare la sua avventura nella capitale, dovrebbe firmare a breve un contratto annuale con la Roma con opzione per il 2028: il 32enne di Laguna Larga, inoltre, ha detto sì a una sostanziale riduzione dell’ingaggio rispetto agli 8 milioni di euro (bonus inclusi) che percepiva e, dunque, l’accordo appare ormai imminente.

Gasperini può tirare un grandissimo sospiro di sollievo: nella Roma targata 2026/2027 ci sarà posto anche per un top assoluto come Paulo Dybala.

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