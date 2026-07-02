E sono cinque, anche Koeman e Beccacece si dimettono: Olanda ed Ecuador senza c.t

Sono cinque i c.t. che si sono dimessi dopo le eliminazioni delle proprie Nazionali ai Mondiali. Gli ultimi due a optare per l’addio sono stati Koeman e Beccacece

ll Mondiale 2026 non ha fatto eccezione. Come accaduto anche nelle edizioni passate, anche stavolta un risultato al di sotto delle aspettative è stato decisivo per il destino di alcuni c.t che hanno abbandonato il loro incarico.

I primi tre a dimettersi sono stati Steve Clarke, Hong Myung-bo e Miroslav Koubek, (ex) allenatori di Scozia, Corea del Sud e Repubblica Ceca, tre compagini che non sono riuscite a superare la fase a gironi. Se i cechi si sono piazzati al quarto posto nel gruppo A, Scozia e Corea del Sud non sono rientrate nel novero delle migliori 8 classificate. Grandissima la delusione in Corea con il Presidente della Repubblica Lee Jae Myung che ha annunciato un intervento del Ministero dello Sport per approfondire ulteriormente le dinamiche dell’uscita di scena di Son e compagni.

Il ko dell’Olanda con il Marocco ai rigori ha sancito l’addio di Ronald Koeman. La Federazione olandese, nonostante la mancata qualificazione agli ottavi, sembrava intenzionata a proseguire con Koeman almeno fino al prossimo Europeo. L’oramai ex c.t., invece, ha preferito lasciare l’incarico per trascorrere più tempo con la famiglia. Era stato lo stesso Koeman a comunicare, prima dell’inizio del Mondiale, che la moglie non ha potuto seguirlo negli USA a causa di una grave malattia per la quale si sta sottoponendo alle cure del caso.

E’ terminata l’esperienza da c.t anche per Sebastian Beccacece che ha annunciato il suo addio alla panchina dell’Ecuador subito dopo il ko dei suoi ai sedicesimi contro il Messico all’Azteca. Il contratto di Beccacece scadeva alla fine del Mondiale. E’ stato lui stesso a comunicare la decisione di non proseguire senza alcuna rottura con la federazione. Con Beccacece c.t., l’Ecuador ha raggiunto per la seconda volta nella sua storia la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale. I sudamericani ci erano riusciti anche nel 2006 quando, agli ottavi, furono eliminati dall’Inghilterra.

Sono giorni di attesa per Julian Nagelsmann. Dopo l’uscita di scena della Germania contro il Paraguay, il c.t. tedesco non ha manifestato l’intenzione di dimettersi. Sul suo futuro, tuttavia, incombe Jurgen Klopp pronto a tornare in panchina dopo i due anni di stop seguiti all’addio al Liverpool.