Chelsea e Roma su Leao, le ultime sul portoghese

Chelsea e Roma hanno messo nel mirino Leao con il portoghese che appare ormai lontano dal Milan in vista della prossima stagione.

Il futuro di Leao appare sempre più lontano dal Milan con l’attaccante classe 1999 che, in più di un’occasione ha affermato di volersi trasferire o in Spagna o in Inghilterra per la prossima stagione.

Al momento, però, non sembrano esserci offerte da Premier League o Liga e per la punta ci sarebbe solamente l’offerta da parte del Galatasaray che non ha soddisfatto calciatore e Milan. Roma e Chelsea potrebbero diventare delle opzioni con i giallorossi a caccia di rinforzi per il reparto offensivo e il Chelsea che potrebbe dargli l’assalto nel caso in cui dovesse partire Pedro Neto. Già in passato la nostra redazione aveva parlato dell’ipotesi Roma che potrebbe restare viva fino al termine del mercato.