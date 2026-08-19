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Rinnovo Pio Esposito, tutto fatto: l’Inter blinda il centravanti

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L’Inter ha raggiunto l’accordo con Pio Esposito per il rinnovo del contratto andando così a blindare il calciatore, reduce dalla sua prima, ottima stagione in Serie A.

Pio Esposito
Esposito rinnova il contratto (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tutto fatto tra l’Inter e Pio Esposito per quello che riguarda il rinnovo del contratto del calciatore fino al giugno del 2031. Una mossa chiara da parte del club meneghino che ha voluto allontanare le voci di mercato sul proprio centravanti.

Un accordo che permetterà alla punta di guadagnare circa tre milioni di euro l’anno con Pio Esposito, centrale anche nella nazionale italiana, che era finito nel mirino di diverse big europee.

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