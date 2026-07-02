Con un post sui propri canali social il Bologna ha salutato Joao Mario, arrivato durante lo scorso calciomercato invernale in rossoblu dalla Juventus.

Un’operazione in prestito secco che ha portato benefici sia al Bologna che alla Juventus considerato il fatto che il classe 2000 ha fatto bene agli ordini di Vincenzo Italiano, permettendo di rivalutare il cartellino del calciatore di proprietà dei bianconeri.

Joao Mario non sembra rientrare nei piani della Juventus in vista della prossima stagione e la Fiorentina starebbe valutando di farsi avanti per l’esterno con i viola che potrebbero andare a chiudere diversi affari con i bianconeri durante questa sessione di trattative.