Fiorentina sempre interessata a Joao Mario, la richiesta della Juve

Il club bianconero e quello viola si ritrovano ancora una volta uno di fronte all’altro in sede di mercato.

Ha deluso le aspettative e quasi sicuramente Joao Mario saluterà nuovamente la Juventus nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il laterale portoghese classe 2000, di ritorno dal prestito di 5 mesi al Bologna, sarebbe adesso finito nel mirino di un’altra compagine di Serie A.

La Fiorentina, infatti, avrebbe già avviato i primi contatti con l’amministratore delegato e direttore generale Carnevali per sondare la disponibilità della Juve a cedere Joao Mario: i bianconeri chiedono qualcosa come 10 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo dell’ex Porto, che piace al direttore sportivo Fabio Paratici e al suo staff.

Juve e Fiorentina, dunque, potrebbero dare vita a una nuova sorprendente operazione di mercato: ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi giorni.