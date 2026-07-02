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Fiorentina sempre interessata a Joao Mario, la richiesta della Juve

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Il club bianconero e quello viola si ritrovano ancora una volta uno di fronte all’altro in sede di mercato. 

Ha deluso le aspettative e quasi sicuramente Joao Mario saluterà nuovamente la Juventus nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il laterale portoghese classe 2000, di ritorno dal prestito di 5 mesi al Bologna, sarebbe adesso finito nel mirino di un’altra compagine di Serie A.

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Fabio Paratici (foto Ansa) – Calciomercato.it

La Fiorentina, infatti, avrebbe già avviato i primi contatti con l’amministratore delegato e direttore generale Carnevali per sondare la disponibilità della Juve a cedere Joao Mario: i bianconeri chiedono qualcosa come 10 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo dell’ex Porto, che piace al direttore sportivo Fabio Paratici e al suo staff.

Juve e Fiorentina, dunque, potrebbero dare vita a una nuova sorprendente operazione di mercato: ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi giorni.

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