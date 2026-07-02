Nuno Tavares via dalla Lazio per 20 milioni: la destinazione

L’esterno della nazionale portoghese si appresta a salutare definitivamente il club biancoceleste e la Serie A.
Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2029, sembra giunta ormai al capolinea l’avventura di Nuno Tavares alla Lazio. L’esterno portoghese classe 2000, che viene da una stagione in chiaroscuro nella capitale, vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa e a breve potrebbe salutare definitivamente la compagnia.
Il calciatore originario di Lisbona – secondo alcune informazioni in nostro possesso – sarebbe finito nel mirino del Besiktas di Vincenzo Italiano e del Porto di Francesco Farioli, che avrebbe addirittura contattato lui stesso proprio Nuno Tavares per convincerlo a trasferirsi in Portogallo.
La Lazio valuta il cartellino dell’ex Arsenal circa 20 milioni di euro e non si opporrebbe alla sua cessione in caso di proposta adeguata: seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.