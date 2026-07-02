Roma, clamoroso addio in queste ore: è davvero finita

Terremoto improvviso a Trigoria: ecco tutti i dettagli di un addio che ha sconvolto i tifosi giallorossi.

Il calciomercato della Roma è pronto a entrare nel vivo e la dirigenza ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista anche del ritorno in Champions League. Sono diversi i nomi che circolano in orbita giallorossa, ma intanto c’è da registrare in queste ore un addio a dir poco clamoroso.

Si è chiusa, infatti, dopo 54 anni l’avventura di Bruno Conti nella capitale. Il campione del Mondo 1982, che a Roma ha ricoperto davvero tutti i ruoli, la lasciato Trigoria martedì 30 giugno in quello che è stato a tutti gli effetti il suo ultimo giorno di lavoro.

Ma non è finita qui. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, la dirigenza della Roma potrebbe proporre a Bruno Conti una collaborazione da testimonial, un ruolo che era stato immaginato anche per un’altra leggenda come Francesco Totti. Vedremo come andrà a finire.