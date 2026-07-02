Artem Dovbyk è destinato a salutare la Roma durante l’estate con il centravanti ucraino che non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione.

L’attaccante non è una priorità per il club giallorosso che punta a fare cassa con il suo addio. Al momento sulle tracce della punta ci sarebbero l’Ajax e il Betis con la Roma che ha posto delle condizioni per l’addio della punta.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i giallorossi sarebbero pronti a dare l’ok alla partenza della punta anche in prestito, ma solo dietro l’inserimento dell’obbligo di riscatto. Un’operazione che dovrà portare nelle casse dei giallorossi una somma attorno ai 23 milioni di euro per non andare a registrare una minusvalenza a bilancio.