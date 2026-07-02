Muharemovic-Juve, firma vicinissima: cifre e dettagli

Il centrale della nazionale bosniaca si appresta a salutare definitivamente il Sassuolo: tutto pronto per il ritorno in bianconero.
A distanza di due anni esatti, Tarik Muharemovic sta per tornare alla Juventus. Il difensore bosniaco classe 2003, che aveva già giocate nelle giovanili bianconere e nella Next Gen dal 2021 al 2024, saluterà nelle prossime ore il Sassuolo per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juve.
Lo riferisce in questi minuti l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, secondo cui la società di corso Galileo Ferraris e il Sassuolo avrebbero ormai raggiunto l’intesa definitiva sulla base di 15 milioni di euro più 3 di eventuali bonus.
Muharemovic firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2031 e guadagnerà 2,2 milioni di euro a stagione: l’affare può considerarsi ormai fatto, con Luciano Spalletti che avrà presto a disposizione il centrale richiesto. Si tratta del secondo colpo in entrata per la Vecchia Signiora dopo Jeff Ekhator.