Tornato dal prestito al Galatasaray, Noa Lang sta facendo le sue valutazioni sul futuro con il calciatore olandese che potrebbe proseguire la sua avventura in Serie A.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina, con l’ambizione di cancellare la difficile stagione e la volontà di tornare nei piani alti della classifica, starebbe facendo le proprie valutazioni sul calciatore di proprietà degli azzurri.

Noa Lang è un giocatore che piace molto a Fabio Grosso, allenatore che punta molto sugli esterni offensivi per quello che riguarda il suo 4-3-3. Un acquisto non semplice, sia per quello che riguarda il valore del cartellino che per l’ingaggio percepito dall’olandese a Napoli, ma che la Fiorentina potrebbe valutare nel caso in cui i partenopei aprissero al prestito con diritto di riscatto.

Per Noa Lang, poi, potrebbe esserci la possibilità di tornare protagonista assoluto in un club che vuole rilanciarsi, dandogli la possibilità di partire come uno dei possibili titolari della formazione viola.