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Provedel-Inter, si complica l’affare: i nerazzurri virano su un altro nome

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Ore decisive in casa nerazzurra per quel che riguarda la ricerca del nuovo portiere: ecco cosa sta succedendo. 

L’Inter è da settimane sulle tracce di Ivan Provedel, ma l’affare con la Lazio non si sblocca e anzi ha subito una brusca frenata nelle ultime ore. Una svolta davvero inaspettata almeno fino a qualche giorno fa quando sembrava tutto pronto per il trasferimento del 32enne originario di Pordenone in nerazzurro.

Inter, Cambiaso e Gatti non interessano
Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

L’Inter offre al momento 3 milioni di euro per Provedel ma – secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘Repubblica’ – il presidente Claudio Lotito ne vorrebbe almeno 5 per liberarlo dalla Lazio. Proprio per questo motivo, Marotta starebbe pensando di abbandonare la pista che porta all’estremo difensore biancoceleste e di virare definitivamente su Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo classe ’94 di proprietà dell’Arsenal. Ore decisive, dunque, in casa Inter per capire chi difenderà la porta nerazzurra oltre a Josep Martínez.

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