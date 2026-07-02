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Bastoni pronto a salutare, la palla passa all’Inter

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Il futuro di Alessandro Bastoni all’Inter è ancora tutto da scrivere con il difensore che continua ad essere un obiettivo di mercato sia del Barcellona che del Real Madrid.

Inter, l'agente di Bastoni sul futuro
Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Il giocatore, reduce da una stagione non semplicissima sia con i nerazzurri che con la nazionale italiana, starebbe valutando l’opportunità di dare l’ok ad un trasferimento in Spagna con le due big del campionato iberico pronte a fare follie per lui. Di seguito i dettagli della situazione riguardante il centrale.

La palla, però, passa all’Inter con i nerazzurri che non appaiono intenzionati a perdere un difensore così importante in vista della prossima stagione considerato anche il fatto che già hanno dovuto dire addio ad Acerbi, De Vrij e Darmian.

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