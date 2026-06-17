Fumata bianca con l’Inter: “Siamo molto vicini”

Si avvicina il primo acquisto del mercato estivo per il club campione d’Italia
Ci siamo per il passaggio di Ivan Provedel all’Inter. Nel pomeriggio c’è stato un nuovo incontro con l’agente del portiere della Lazio dopo il vertice della scorsa settimana.
Gianni Rava, rappresentante di Provedel, ha incontrato la dirigenza nerazzurra e trovato l’intesa per il trasferimento del suo assistito nelle fila del campioni d’Italia.
L’accordo tra l’Inter e il giocatore c’è, adesso resta da fare l’ultimissimo passo con la Lazio.
Calciomercato Inter, Provedel a un passo
L’intesa comunque tra i due club è vicina, come testimoniano le dichiarazioni dell’agente di Provedel: “Siamo molto vicini, siamo fiduciosi“, le parole di Rava a margine dell’incontro in sede con i dirigenti nerazzurri.
Per il 32enne portiere è pronto un contratto triennale (o biennale con opzione), mentre alla Lazio dovrebbero andare circa 3 milioni di euro.